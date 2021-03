Outros 71.704 novos casos também foram contabilizados nas últimas 24h Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 18:52

Rio - Pelo segundo dia consecutivo, o Brasil bateu um novo recorde no número de mortes registradas nas últimas 24h, foram 1.910 vítimas da covid-19, de acordo com o painel do Conass, que reúne dados das Secretarias de Saúde dos estados. Na prática, esse número representa uma morte a cada 45 segundos. Ao todo, 259.271 óbitos foram registrados desde o início da pandemia.

Outros 71.704 novos casos também foram contabilizados nas últimas 24h, totalizando 10.718.630 infectados.

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, essa é a primeira vez que todos os estados estão em situação crítica pela doença. De acordo com o Boletim divulgado pela Fiocruz, entre as 27 capitais brasileiras, 20 estão com taxas de ocupação de leitos de UTI covid-19 para adultos em 80% ou mais.