Pfizer-BioNTech anunciou que estuda testar uma nova versão de vacina visando a variante sul-africana do vírus AFP

Por iG

Publicado 03/03/2021 17:06

O Ministério da Saúde deve anunciar em breve a compra de doses da vacina Pfizer Contra a Covid-19. A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em reunião com a Confederação Nacional dos Municípios, que reúne prefeitos de todo o Brasil.



A previsão, de acordo com fontes que divulgaram a informação à revista Veja, é de que 100 milhões de doses sejam entregues ao longo do ano. As informações do Ministério, porém, apontam que ainda não há uma confirmação sobre a quantidade de doses.



O imunizante Pfizer, que até então é considerado uma das vacinas com maior eficácia, recebeu o registro de aprovação definitiva pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no mês passado. A primeira oferta de venda para o Brasil, porém, ocorreu em agosto de 2020.



Um dos motivos para a resistência de compra pelo governo brasileiro, diz o Ministério, seriam as cláusulas que previam transferência de responsabilidade para o país caso algum problema fosse detectado com a vacina. Ainda não há informações, porém, se o Ministério da Saúde acatou à cláusula ou se a farmacêutica cedeu.