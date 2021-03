Veterinária Pryscila Andrade morreu em decorrência da síndrome de Haff, também conhecida como doença da 'urina preta', após comer peixe Pixbay

Rio - A morte da veterinária Priscyla Andrade, de 31 anos — que foi internada após sentir um mal estar depois de comer peixe — ligou um alerta: os peixes podem ocasionar a Síndrome de Haff ? Se sim, quais?

De acordo com estudos científicos, no Brasil, até o momento, foram relatados casos da síndrome após a ingestão de tambaqui, olho de boi, badejo, pacu-manteiga, pirapitinga e arabaiana.

Ainda de acordo com o estudos, o motivo que transformaria peixes em alimentos tóxicos não foi totalmente esclarecido. Mas, pesquisadores trabalham com duas hipóteses: má conservação do alimento antes da ingestão humana ou que os animais consumam algum tipo de alga que pode provocar tal reação.

Já os sintomas da Síndrome de Haff podem aparecer nas 24 horas após o consumo do alimento. O principal sinal é o escurecimento da urina, que pode chegar a ficar da cor de café. Além disso, dor, rigidez muscular, dormência, perda de força e falta de ar também são sintomas da doença.

Ao ser diagnosticada, a Síndrome de Haff deve ser tratada imediatamente, pois ela pode ocasionar insuficiência renal e falência múltipla de órgãos, levando a morte.