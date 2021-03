A Rússia autorizou o uso da Sputnik V em agosto passado AFP/Arquivos

Publicado 03/03/2021 19:26

Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde anunciou a previsão da chegada de 400 mil doses da vacina Sputnik V, desenvolvida na Rússia pelo laboratório Centro Gamaleya, contra a Covid-19 até o fim de março. Ao todo, até maio, o Brasil receberá 10 milhões de imunizantes russos.

De acordo com a pasta, a negociação está em processo das tratativas finais para a compra da vacina. O contrato é de R$ 639,6 milhões. Entretanto, a vacina ainda não foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A informação divulgada nesta quarta-feira é uma mudança em relação ao cronograma anterior, que havia estabelecido a chegada das primeiras doses para abril e a entrega final até junho. Em nota, o ministério disse que a nova data ainda pode sofrer mudanças.

O ministério, ainda, disse que com a incorporação da tecnologia da produção do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), com a aprovação da Anvisa, a União Química, farmacêutica responsável no Brasil pela vacina russa, deverá produzir, no país, 8 milhões de doses por mês.

Além da entrega de 400 mil doses neste mês, há mais duas datas para liberação das vacinas russas. Confia no cronograma abaixo:



Março: 400 mil (importadas da Rússia)



Abril: 2 milhões (importadas da Rússia)



Maio: 7,6 milhões (importadas da Rússia)



Total: 10 milhões de doses