Luciano Huck Reprodução

Por iG

Publicado 04/03/2021 20:59 | Atualizado 04/03/2021 21:00

São Paulo - Cotado para a disputa da presidência em 2022, Luciano Huck se manifestou em sua conta no Twitter cobrando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pela disponibilização de mais vacinas. O apresentador cutucou o presidente por ter falado em "frescura" sobre o fechamento de serviços não essenciais.



"Chilique não resolve", disse. "O que resolve é correr atrás de novos fornecedores e vacinar toda a população ", completou o apresentador.



O apresentador disse ainda que o Brasil "desperdiçou a chance de comprar vacinas". "Agora temos um SUS pronto para vacinar, mas não temos vacinas. E a rede hospitalar está evoluindo na direção do colapso", escreveu.



Mais cedo, Bolsonaro criticou o fechamento das atividades não essenciais durante visita à cidade de Uberlândia. Ele chamou de "mimimi" o pedido por medidas de isolamento e falou sobre os pedidos por vacinas.



"Tem idiota que a gente vê nas mídias sociais, na imprensa, [dizendo] 'vai comprar vacina'. Só se for na casa da tua mãe. Não tem [vacina] para vender no mundo".