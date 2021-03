Rock In Rio na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por Carolina Freitas

Publicado 04/03/2021 21:04 | Atualizado 04/03/2021 21:11

Rio - O Rock in Rio, que aconteceria em setembro deste ano, foi adiado para 2022 no mesmo mês. O motivo foi o aumento do número de mortes por coronavírus. A organização divulgou a informação na noite desta quinta-feira. O evento irá acontecer nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio.

"Acompanhando todos os acontecimentos recentes, e com base nas indefinições do cenário mundial atual devido a pandemia da covid-19, comunicamos que o próximo Rock in Rio acontecerá em setembro de 2022. Essa mudança teve o único objetivo: preservar a saúde do nosso público, artistas e equipes que atuam na Cidade do Rock", dizia o comunicado.

Publicidade

Recorde de mortes por covid na média móvel

Um novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, consolidados às 20h desta quinta-feira, registrou 1.786 mortes pela doença nas últimas 24 horas.



Publicidade

Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 1.361. A variação foi de 30% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de alta nos óbitos pelo coronavírus.