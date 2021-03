Por Aline Cavalcante

Rio - Apesar da Justiça do Rio determinar, em decisão liminar, que bares e restaurantes do Rio podem fechar às 20h, e não mais às 17h,como havia decretado a prefeitura na quinta-feira, empresários fizeram uma manifestação no fim da desta desta sexta-feira (5) pedindo que horário seja ampliado para às 23h. O protesto reuniu centenas de pessoas na Estrada da Gávea, em São Conrado, na Zona Sul do Rio."É uma tentativa de minimizar os prejuízos. O ideal mesmo seria manter o horário de funcionamento normal, com capacidade reduzida. Assim evitaria aglomeração e não prejudicaria os estabelecimentos. Essa medida vai quebrar o setor. Estamos há um ano tendo prejuízos. Só hoje mandei 10 funcionários embora e tive que suspender os pagamentos. Com esta restrição meu faturamento cai 80%. Queremos ao menos que possamos abrir os estabelecimentos até 23h", disse Gabriel Fonseca, 37, proprietário de um bar e um quiosque no Leblon.Os manifestantes cobraram também apoio do prefeito Eduardo Paes. "Antes da eleição ele disse que olharia por nós do setor de entretenimento, donos de bares, quiosques, restaurantes e outros. Agora ele vai e toma uma decisão dessa", reclamou um empresário.Amanhã uma nova manifestação está marcada para às 18h, na Praça Antero de Quental, no Leblon. "Convocamos os quiosqueiros, donos de boates e todos os comerciantes e empresários prejudicados a se juntaram a nós. Não vamos desistir até conseguirmos uma nova decisão", afirmou Fonseca.