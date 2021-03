Por O Dia

Publicado 05/03/2021 20:05

Rio - A Prefeitura de Niterói concedeu, nesta sexta-feira, um prazo de três dias para que o setor de bares e restaurantes se adapte às medidas do decreto municipal 13.938/2021, publicado no Diário Oficial para prevenir o avanço da covid-19. Os estabelecimentos reafirmaram o compromisso de não permitir aglomerações, garantir o distanciamento entre as mesas e respeitar o horário de funcionamento proposto para este fim de semana, das 11h às 22h. Na tarde de hoje, um grupo pequeno protestou em frente à sede do município contra as medidas restritivas A partir deste fim de semana, também, a prefeitura vai intensificar as ações de fiscalização para garantir que os bares e restaurantes estejam se adaptando às medidas mais restritivas determinadas pelo decreto.As novas determinações reforçam iniciativas para o combate à covid-19, devido ao aumento de casos e alterações no indicador síntese de monitoramento da doença. As medidas têm o objetivo de frear a propagação do coronavírus e evitar que a cidade avance para o nível laranja, o que precede a adoção de uma série de medidas ainda mais restritivas conforme previsto no Plano de Transição Gradual para o Novo Normal.Além do novo horário de funcionamento, os bares e restaurantes terão que funcionar com taxa de ocupação de 50% e respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre as mesas. Depois das 22h os estabelecimentos poderão continuar funcionando apenas para atividade de delivery, sem atendimento presencial de clientes.A partir de segunda-feira (8), o setor de bares e restaurantes poderá funcionar presencial até as 18h. A partir disso, somente no serviço de entregas.