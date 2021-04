Rio de Janeiro 09/04/2021 - Movimentação em bares no Leblon no primeiro dia de liberação para reabertura na cidade do Rio. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 21:55 | Atualizado 10/04/2021 09:29

O DIA percorreu ruas do Leblon, na Zona Sul, da Tijuca, na Zona Norte, e da Lapa, na região Central, e flagrou mesas lotadas e clientes sem máscara nos estabelecimentos. fotogaleria Rio - A primeira noite de flexibilização das medidas restritivas contra covid-19 em bares e restaurantes da cidade foi de desrespeito às regras de prevenção ao coronavírus.percorreu ruas do Leblon, na Zona Sul, da Tijuca, na Zona Norte, e da Lapa, na região Central, e flagrou mesas lotadas e clientes sem máscara nos estabelecimentos.

No Leblon, por volta das 20h, a Rua Dias Ferreira tinha grupos de clientes sem máscara aguardando para acessar restaurantes, que tinham mesas cheias no seu interior. Já na Lapa, tradicional ponto boêmio da cidade, as calçadas usadas para acomodar mesas e cadeiras não traziam o distanciamento necessário entre os clientes.



Em bares da Praça Varnhagem, na Tijuca, chamou a atenção a quantidade de clientes por mesa permitida pelos estabelecimentos. Além ainda, da ausência da máscara de proteção, tanto nas mesas, quanto para quem aguardava atendimento.

A partir desta sexta, atividades não essenciais, como estabelecimentos e atividades comerciais poderão voltar a funcionar, mas com horários reduzidos e específicos. Bares, restaurantes e quiosques poderão receber clientes sentados até às 21 horas, com tolerância de 1 hora para o fechamento ao público. Depois desse horário, será permitido apenas o funcionamento da cozinha para serviços de delivery ou take-away.

O funcionamento de boates, danceterias, salões de dança e casas de show permanece suspenso. Atividades econômicas nas praias, comércio em feiras especiais, feiras de ambulantes, de antiquários e de artes também continuam proibidos no município.

Está proibida a permanência na areia das praias, em parques e cachoeiras, em qualquer horário. A prática de atividades físicas coletivas também estão suspensas — liberadas somente práticas individuais, como natação, surfe, corrida e caminhada. Também continuam vetadas a permanência de pessoas nas vias, áreas e praças das 23h às 5h.