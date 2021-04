Além de experimentar o melhor da culinário local, com receitas inéditas e que contam a história do lugar, o amante da boa música leva o prato como obra de arte feito à mão Divulgação/Foto Jorge Ronald

Rio das Ostras - Quem nunca provou uma comida e guardou na memória o prazer de experimentar tal delícia?



Foi justamente apostando na memória afetiva gastronômica que nasceu, em 1994, a Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança (ARBL), que reúne restaurantes que primam pela excelência e qualidade na culinária e nos serviços.



Na Região Costa do Sol têm dois restaurantes associados – o Bartrô Restaurante e Bistrô, em Rio das Ostras, e o Donna Jô, em Búzios. Neles, o cliente conta com receitas exclusivas, assinadas por chefs experientes e ainda levam para casa as melhores lembranças.



Inspirado num costume que vem da Itália, o Chef Dânio Braga fundou a ARBL e criou o Prato da Boa Lembrança, uma peça exclusiva em cerâmica que o cliente leva para casa depois de comer nos restaurantes associados.



Esse movimento motivou uma série de colecionadores em todo Brasil. A ideia do prato de cerâmica surgiu para que o cliente exponha a peça como uma obra de arte, já que o desenho sempre prima pela originalidade, se tornando um objeto de decoração exclusivo, feito à mão, um a um. Hoje os pratos se tornaram algo concorrido para quem mantém a tradição.



O Prato da Boa Lembrança também incentiva o incremento do turismo gastronômico, porque muitas pessoas programam viagens para lugares onde possam experimentar novas receitas e aumentar a coleção de cerâmicas.



RECEITA 2021 – Em Rio das Ostras o prato servido em 2021 será o ‘Balaio’, elaborado pelo Chef Pedro Rodrigues, proprietário do Bartrô Restaurante e servido a partir deste sábado, 1º de maio. O local, considerado um espaço charmoso pelos frequentadores, integra a Associação do Prato da Boa Lembrança desde 2009, atraindo colecionadores e amantes da boa mesa.



Este ano, celebrando 18 anos de funcionamento na cidade, preparou uma receita que combina camarões grelhados, refogado afro-americano com sabores surpreendentes e o “simples” espaguete ao azeite, alho e salsa.



Numa homenagem à Rio das Ostras, com uma “pegada” de bistrô, o Chef Pedro Rodrigues viajou no título de Cidade do Jazz, pelo tradicional Festival promovido no Município, e nas influências que este gênero musical traz para a gastronomia e criou o ‘Balaio’.



Na receita deliciosamente aromática, Pedro mistura num “balaio só” a influência africana nas Américas, através da culinária da Bahia e de New Orleans (USA).



Um mix de ingredientes utilizados na cozinha baiana, como o azeite de dendê e o leite de coco, com sabores da culinária créole, com inspiração do clássico Jambalaya - receita típica da terra do jazz.



A cerâmica do Balaio que o cliente vai levar para casa mostra exatamente essa fusão de influências. Colorida e alegre, tem também impresso o charme do Bartrô Restaurante, reconhecido cantinho da boa comida de Rio das Ostras.

Com a proposta de ser diferente no ambiente, na culinária e no atendimento, o Bartrô Restaurante e Bistrô celebra 18 anos no próximo sábado, 1º de maio. O casal Pedro Rodrigues e Tânia cuidam pessoalmente da cozinha, da apresentação dos pratos, do ambiente e do contato com os clientes, contando com a ajuda de uma equipe motivada e interessada em surpreender a todos.