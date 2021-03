Na Avenida Braz de Pina, em Vista Alegre, na Zona Norte do Rio, famosa pela vida noturna agitada, alguns bares e restaurantes se mantiveram abertos. LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

Por Aline Cavalcante

Publicado 05/03/2021 21:27

Rio - Apesar das medidas de restrições que determinam o fechamento de bares e restaurantes na cidade do Rio após às 20h, em alguma regiões o decreto não foi cumprido. Na Avenida Braz de Pina, em Vista Alegre, na Zona Norte do Rio, famosa pela vida noturna agitada, alguns bares e restaurantes se mantiveram abertos.



Em um dos bares, havia aglomeração, e o distanciamento social não era respeitado. Sem máscara, havia muitos clientes dentro e fora do bar, na calçada.



Em outro bar, apesar do distanciamento entre as mesas ser respeitado, o local funcionava normalmente, ignorando a proibição do decreto que começou a valer nesta sexta-feira (5).

Empresários querem ampliar o funcionamento



A Justiça do Rio determinou, nesta sexta-feira, em decisão liminar, que bares e restaurantes do Rio podem fechar às 20h, e não mais às 17h,como havia decretado a prefeitura nesta quinta-feira. Os empresários lutam para conseguir ampliar o horário para 23h.



O pedido feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional do Rio (Abrasel-RJ) para derrubar o horário imposto pela Prefeitura do Rio que diz que o decreto "afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, afetando a subsistência de seus associados e, por consequência, relevante setor da economia da cidade do Rio de Janeiro".



Neste sábado (6), donos de bares e restaurantes farão uma manifestação, às 18h, na Praça Antero de Quental, no Leblon, na Zona Sul do Rio.



"Convocamos os quiosqueiros, donos de boates e todos os comerciantes e empresários prejudicados a se juntaram a nós. Não vamos desistir até conseguirmos uma nova decisão", afirmou o empresário Gabriel Fonseca.

Prefeitura vai recorrer da decisão judicial

Após a Justiça determinar que bares e restaurantes poderão fechar às 20h, a Prefeitura do Rio anunciou que vai recorrer para que a medida restritiva de fechamento às 17h volte a vigorar.

"A prefeitura vai recorrer da decisão por entender ser insuficiente o fechamento a partir das 20h. De acordo com a Vigilância em Saúde e a Secretaria de Ordem Pública, o horário das 17h, que consta no decreto, foi estabelecido a partir de orientação técnica para diminuir a circulação de pessoas, evitar aglomeração e garantir o distanciamento social. Somente este ano, das 284 infrações sanitárias, mais de 87% foram realizadas no período noturno, evidenciando este ser o horário com mais pontos de aglomeração e descumprimento das regras por parte da população", diz a nota.

"A Secretaria Municipal de Saúde constatou nesta quinta-feira um aumento de 16% dos casos de atendimento de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave nas unidades de urgência e emergência da cidade, o que reforça a necessidade de maior rigor nas medidas de proteção à vida", finaliza a prefeitura.