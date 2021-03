Ações dos militares do 29º BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia situada em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 05/03/2021 17:35 | Atualizado 05/03/2021 18:34

Três prisões por tráfico de drogas e um usuário autuado durante ações realizadas nos municípios de Natividade, Porciúncula e Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. As ocorrências distintas aconteceram em menos de 2h de operações de policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia.

Em Natividade, um condutor de 39 anos que estava em um veículo Fiat modelo Palio de cor branca foi abordado na Rua Vereador Alceu Lanes Tinoco, bairro Santa Terezinha. Os agentes foram informados que o suspeito havia saído de Itaperuna e estava seguindo para a cidade vizinha de Varre-Sai. Durante buscas no veículo, no compartimento do ar-condicionado, foram encontrados duas embalagens grandes contendo maconha (39,5 gramas) e uma pedra de cocaína (24 gramas). O homem confessou ter comprado os entorpecentes por R$ 100 em Itaperuna. O envolvido é conhecido da polícia por envolvimento com o tráfico em Varre-Sai. O fato foi apresentado à 140ª DP, onde o envolvido foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 e seria apresentado em uma audiência de custodia para depois possivelmente ser encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da justiça.

Em outro momento, em Porciúncula, militares avistaram um rapaz de 25 anos em atitude suspeita no Morro do Cristo Rei e com ele foi encontrada uma bucha de maconha (1,75 gramas). O fato foi apresentado á 139ª DP sendo o jovem autuado no crime de posse e uso de entorpecentes e liberado após prestar depoimento.

Já em Varre-Sai, policiais foram atender uma ocorrência de desentendimento entre casal em um local onde havia informações de que seria um suposto ponto de tráfico de drogas, no bairro Parque Confiança. Após contato com as partes, a equipe foi autorizada a efetuar revistas pela casa sendo apreendidos 29 pinos de cocaína (8,7 gramas). O fato foi apresentado à 140ª DP onde os dois envolvidos foram autuados com base no artigo 33 da Lei 11.434/06 por tráfico de drogas, ficando presos à disposição da Polícia Civil. Os celulares de ambos foram apreendidos para serem periciados.

"Os Guardiões do Noroeste" - A Unidade Policial (UP) com sede em Itaperuna é comandada pelo tenente-coronel PM Cruz desde 15 de abril de 2020. O Batalhão que abrange nove cidades da Região é dividido em quatro Companhias, sendo a 3ª Cia - situada em Porciúncula - comandada pelo 1º tenente PM Dhiones. A Polícia Militar ressalta que "conta com a participação imprescindível da população no exercício permanente e sistemático de ações que visam identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera de Segurança, devendo participar através de contato direto com o 190 ou WhatsApp do Disque Denúncia Noroeste pelo (22) 9.9980-1177 trazendo informações que possam auxiliar na elucidação dos delitos ocorridos, bem como contribuir com o mapeamento dos locais com maiores índices de criminalidades e de tráfico de drogas, fomentando a constante readequação do policiamento nas áreas necessárias. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto."