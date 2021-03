Militares do 29º BPM (Itaperuna) que atuam no Patamo da 4ª Cia, durante patrulhamento de rotina na cidade de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, tiveram a atenção voltada para um motociclista. Foto: divulgação

Publicado 05/03/2021 15:26

CARDOSO MOREIRA - Um motociclista amazonense de 45 anos, foi preso por tráfico de drogas e por corrupção ativa após oferecer dinheiro a PMs para escapar do flagrante no bairro Cachoeiro, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Militares do 29º BPM (Itaperuna) que atuam no Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) da 4ª Cia, durante patrulhamento de rotina na Rua Alexandre Assed, tiveram a atenção voltada para uma moto CB 300cc de cor vermelha e ao se aproximarem para abordagem o condutor tentou empreender fuga a pé e se esconder em uma casa, mas foi alcançado pela equipe sendo encontrado com ele quatro cargas de cocaína totalizando 63 papelotes (52,92 gramas). Com a suposta intenção de escapar da ocorrência e obter vantagem para não ser preso, o suspeito teria oferecido R$ 500 aos agentes. O ato foi filmado e foi dada voz de prisão ao homem. Continua após vídeo.

O caso foi apresentado à 148ª DP (Italva), onde o envolvido foi autuado com base nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e no artigo 333 do Código Penal (A corrupção ativa se enquadra nos crimes praticados por particular contra a administração pública e ocorre se alguém “oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”). Ele permaneceu preso para ser apresentado em uma audiência de custodia e depois possivelmente ser encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da justiça. Além do entorpecente, a moto, um celular e uma quantia de R$ 72,00 foram apreendidos.

O Batalhão intitulado "Os Guardiões do Noroeste" abrange os municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e São José de Ubá e os respectivos distritos. O 29º BPM (Itaperuna-RJ) é comandado pelo tenente-coronel PM Cruz desde 15 de abril de 2020.