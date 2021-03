A apreensão foi registrada na 143ª DP e o idoso liberado após o registro de ocorrência. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 03/03/2021 12:21

ITAPEURNA - Um senhor de 76 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, no Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram à Rua Amadeu Tinoco de Lacerda verificar informação passada ao Disque Denúncia do Noroeste indicando a existência de um revólver em uma residência. Os agentes fizeram contato com um morador que entregou uma espingarda de calibre 12 desmuniciada. A apreensão foi registrada na 143ª DP e o idoso liberado após o registro de ocorrência.

