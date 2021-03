A vacinação vai acontecer das 8 às 16 horas, na sala de vacinas do Centro de Saúde Dr. Cícero Brugger de Oliveira Machado, em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 04/03/2021 07:00 | Atualizado 04/03/2021 07:20

VARRE-SAI - Idosos a partir de 78 anos serão imunizados nesta quinta-feira, 04, em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. A vacinação vai acontecer das 8 às 16 horas, na sala de vacinas do Centro de Saúde Dr. Cícero Brugger de Oliveira Machado. Não é preciso se cadastrar, mas é necessário levar cartão do Município, cartão do SUS e RG (carteira de identidade). Levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) indica que o município recebeu 660 doses de vacinas contra a Covid-19. Sendo que foram imunizadas 429 pessoas, sendo 228 profissionais de Saúde e 201 idosos acima de 80 anos. Deste total, alguns já receberam a segunda dose.



No último sábado (27/02), a intensificação da vacinação contra a Covid-19, realizada pela prefeitura imunizou 48 idosos acima de 80 anos que juntamente com os que já haviam sido imunizados, totalizou 77% de idosos vacinados nessa faixa etária.



“A vacinação está sendo ampliada de acordo com as doses recebidas e o idoso que não compareceu até o momento para se vacinar, está sendo realizada a busca ativa do mesmo, pois verificamos que ainda não foi vacinado 100% dos idosos, por motivo de saúde ou recusa em receber a vacina. Vale ressaltar que a vacina é a nossa maior aliada no combate à Covid-19”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Rafael Fabbri Ramos.

Dados do boletim epidemiológico apontam que desde o início da pandemia até o dia 02 de março, a cidade registrou 1.794 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Quatro pacientes estavam internados; 43 casos monitorados; 18 pessoas com suspeita da doença; Em relação aos óbitos, 14 moradores faleceram em decorrência de complicações da Covid-19. Município alcançou a marca de 1.751 curados.