Reunião na Câmara dos Deputados. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 25/02/2021 09:00 | Atualizado 25/02/2021 13:01

Varre-Sai - Emendas parlamentares para investimentos em diversas áreas em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, foram obtidas pelo prefeito Silvestre José Gorini durante ida a Brasília. Nos dois últimos dias, ele esteve na Câmara dos Deputados, onde se encontrou com os parlamentares Felício Laterça, Hugo Leal e Paulo Ganime e ainda assessores parlamentares de diversos deputados federais da bancada do Rio de Janeiro.

Como saldo da visita, a cidade obteve diversas emendas para as áreas de Saúde, Agricultura, Infraestrutura e Esportes. "Fiz uma peregrinação nos gabinetes dos deputados federais do RJ, sempre se mostrando dispostos a ajudar o município. Foi muito produtiva a ida a Brasília e nossa população terá muito o que ganhar com isso", afirmou Dr, Silvestre.



Em suas redes sociais, o deputado federal Felício Laterça registrou o momento. "O prefeito reeleito de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, Dr. Silvestre José Gorini, esteve em nosso gabinete acompanhado de sua assessoria de comunicação. Falamos de novos projetos e melhorias para essa cidade de clima frio e agradável", citou.

