Projeto de extensão "Somando Máscaras de Amor", é desenvolvido no Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 03/03/2021 15:51

ITAPERUNA - O projeto de extensão "Somando Máscaras de Amor", desenvolvido no IFF Itaperuna, no Noroeste Fluminense, fez a entrega de 600 metros de tecido de algodão, 2.200 metros de elástico e 140 cones de linha para costura para a Prefeitura confeccionar até cinco mil máscaras de pano que serão doadas à população.



De acordo com o Instituto Federal Fluminense, a parceria firmada com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação tem o objetivo de produzir as máscaras de proteção facial, conforme recomendações do Ministério da Saúde, para distribuição em todo o município, como forma de auxílio às políticas de prevenção à disseminação da Covid-19.



Para o secretário de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Oliver Trajano, as máscaras estarão disponíveis, em breve, para serem distribuídas. "Com muita felicidade recebemos do IFF o material para a fabricação de máscaras para a população carente de Itaperuna. As máscaras serão confeccionadas pela Secretaria e distribuída gratuitamente aos munícipes em situação de vulnerabilidade", explicou o secretário. Continua após foto.

Material foi entregue por Filipe de Castro, diretor-geral do IFF Itaperuna, à Secretaria Municipal de Assistência Social. Foto: divulgação



O "Somando Máscaras de Amor" foi selecionado na chamada interna de apoio a projetos de extensão, arte e cultura, esportes, pesquisa e inovação para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. Segundo Filipe Ribeiro de Castro, diretor-geral do IFF Itaperuna e também coordenador do projeto, a iniciativa faz parte de um conjunto de ações institucionais que têm sido desenvolvidas ao longo da pandemia. "Conforme última atualização do mapa de risco por municípios, em 25 de fevereiro, divulgado pelo Governo do Estado, vários municípios do Noroeste Fluminense tiveram agravamento da epidemia. Assim, cada vez mais tornam-se necessárias ações de atenuação e combate à proliferação do coronavírus. Essa parceria com a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação é fundamental para a consolidação de mais essa ação de suporte em prol do município de Itaperuna, e o IFF se coloca como um desses agentes públicos à serviço da comunidade", ressalta Filipe.



Além do projeto "Somando Máscaras de Amor", o IFF também já desenvolveu projetos de produção e distribuição de equipamentos de proteção individual para trabalhadores da linha de frente de combate à Covid-19, os chamados face shield, além de ações voltadas para o estímulo à prática de atividades físicas e culturais durante o período de distanciamento social. Também está prevista a produção e distribuição de sabonete líquido para a população.



O IFF Itaperuna segue com suas atividades presenciais suspensas. É possível entrar em contato com os setores administrativos, das 8h às 17h, pelo telefone (22) 3826-2300 e pelo e-mail [email protected]