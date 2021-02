Jeniffer Capella, de 18 anos, estava desaparecida, há 15 dias, após sair de casa em um carro de aplicativo Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 04/02/2021 17:02

Após 15 dias de buscas, o desaparecimento da jovem Jeniffer Capella do Amaral, de 18 anos, teve um fim trágico. Ela foi encontrada morta, na manhã desta quinta-feira, em um terreno baldio, ao lado da casa do ex-namorado, no bairro Piedade, em Magé, na Baixada Fluminense. De acordo com familiares, o acusado teria confessado o crime e apontado o local onde estaria enterrado o corpo da jovem, durante diligências realizadas por policiais da Delegacia de Homicídios (DHBF).

O corpo da jovem foi identificado por uma tia. A motivação do crime ainda não foi esclarecida, contudo, segundo familiares, a possibilidade de uma possível gravidez da jovem pode ter relação com o suposto feminicídio. Jeniffer estava desaparecida desde o dia 21 de janeiro, quando saiu de casa, no bairro Fragoso, em Magé, em um carro de aplicativo, dizendo que iria para casa de uma amiga. Já em estado de decomposição, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Magé, onde será analisado.



Investigações- A polícia já solicitou à Justiça a prisão preventiva do ex-namorado. As investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que realiza diligências em busca de outras informações para dar um fechamento ao caso.







‘Um monstro! Minha filha não merecia essa crueldade’



Abalada com a morte da filha, a auxiliar de cozinha Jane Fernandes Capella, de 37 anos, não se conforma com a crueldade do suposto autor do crime. “O ex-namorado negou o tempo todo que a minha filha estava com ele. Estava calmo e nunca demonstrou ter feito alguma coisa com ela. Se foi ele mesmo, é uma pessoa fria e sanguinária. Um monstro! Minha filha tinha 18 anos, mas era uma criança! Tinha muitos sonhos. Era carinhosa e nunca faria mal a ninguém. Ele arrancou um pedaço de mim!”, disse, emocionada, a mãe.