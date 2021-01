Da esquerda para a direita: Alexandre, Lucas e Fernando Arquivo Pessoal

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) vai colher material genético das mães dos três meninos desaparecidos em Belford Roxo. Lucas Matheus (8 anos), o primo dele Alexandre da Silva (10 anos) e Fernando Henrique (11 anos) estão sumidos há 24 dias.

Segundo a polícia, o DNA das mães será usado na análise de roupas retiradas da casa do vizinho apontado como responsável pelo sumiço dos meninos.

Uma roupa de adulto foi encontrada por moradores, supostamente, casa desse vizinho. E foi entregue à especializada por familiares na especializada.

De acordo com a DHBF, a especializada vai ouvir quem supostamente pegou a roupa. Uma análise será feita pela polícia para checar se há sangue na peça e se bate com o material genético das mães, para saber se pode ser de uma das crianças.

POLÍCIA FAZ OPERAÇÃO NA COMUNIDADE DO CASTELAR

Segundo a PM, os policiais foram atacados ao entrarem na comunidade e houve confronto. Três suspeitos foram baleados e duas pistolas, um revólver e entorpecentes foram apreendidos. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Belford Roxo, mas não resistiram e morreram na unidade.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o envolvimento de traficantes do Morro do Castelar, localidade onde as crianças moram, no desaparecimento. Segundo a polícia, o fato do tráfico ter torturado um homem para que ele confessasse o crime e a queima de um ônibus, a menos de 200 metros da especializada, nesta terça- feira (12), fizeram a polícia acreditar no envolvimento de traficantes no episódio.