O fato foi apresentado à 135ª DP onde o envolvido foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 03/03/2021 16:12

ITAOCARA - Um homem de 25 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em uma praça no Centro de Itaocara, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) que atuam no Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) da 2ª Cia durante patrulhamento pela Rua Magno Martins viram o suspeito em uma moto descendo a ponte Ary Parreiras com uma mochila; ele seguia em direção à rodoviária. Por já terem informações de que o rapaz estaria entregando drogas em Aperibé e Itaocara, os militares o mantiveram sob vigilância. A abordagem ocorreu quando suspeito estacionou o veículo em frente ao hospital municipal sendo apreendidos 40 buchas de maconha e 150 pinos de cocaína. O fato foi apresentado à 135ª DP onde o envolvido foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 permanecendo preso até ser apresentado a uma audiência de custódia antes de possivelmente ser transferido ao sistema prisional para ficar à disposição da justiça.