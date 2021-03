Fiscalização em bairros de Itaperuna e no distrito de Raposo. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 02/03/2021 11:18

ITAPERUNA - O fim de semana foi de fiscalização para coibir aglomerações e exigir o cumprimento do Decreto Municipal nº 6385, em vigência, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O ato regulamentar com as medidas de combate e prevenção à Covid-19 foi expedido no dia 16 de fevereiro de 2021

Após denúncias, agentes da Vigilância Sanitária, apoiados pela Guarda Civil Municipal (GCM) e por policiais do 29º Batalhão de Polícia Militar, flagraram três estabelecimentos com concentração de pessoas acima do permitido, descumprindo as normas que evitam à disseminação do "novo coronavírus". De acordo com a prefeitura, imediatamente, os agentes procederam com a interdição dos locais e aplicaram multas, já que haviam sido intimados anteriormente, conforme determina o Decreto Municipal. Continua após foto.

Já no distrito de Raposo, uma festa com cerca de 40 pessoas e sem utilização da máscara de proteção foi cancelada. Outros bares também foram intimados a cumprir as determinações sanitárias. Em nota a prefeitura alerta "A pandemia da Covid-19 não acabou. Por isso, pedimos à população que evite sair de casa. Precisou? Use a máscara. Não é só por um. É por todos!".

