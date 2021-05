Auxiliar de enfermagem foi acusada de não teria aplicado a vacina contra a Covid-19 em um idoso Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 10/05/2021 10:51

No último sábado (8), em Campo Limpo Paulista, em São Paulo, uma auxiliar de enfermagem foi acusada de não teria aplicado a vacina contra a Covid-19 em um idoso no ginásio de esportes Aldévio Barbosa de Lemos. Porém, a seringa usada foi encontrada com o líquido no lixo e um boletim de ocorrência foi aberto. As informações foram apuradas pelo G1.

Segundo um vídeo feito pelos familiares de Hélio Cordeiro da Silva, de 67 anos, a auxiliar da saúde é avistada colocando a seringa no braço do homem e instantes depois é flagrada sem aplicar a dose da vacina de Oxford/AstraZeneca.

A filha da auxiliar de enfermagem contou a TV TEM que sua mãe se encontra muito balada com o rumo dos acontecimentos e que ela não agiu de má-fé. De acordo com a Prefeitura de Campo Limpo Paulista, a profissional de saúde foi afastada de suas funções.

Caso será investigado pela delegacia de Campo Limpo Paulista e irá apurar sobre infração de medidas sanitárias preventiva e peculato. Conforme Rafael Diorio, delegado responsável pela investigação, um inquérito contra a administração pública e crime contra a saúde pública serão iniciados.