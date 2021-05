Anúncio foi feito pelo prefeito Welberth Rezende por meio de suas redes sociais. Foto: Reprodução/Facebook.

Por Bertha Muniz

Publicado 31/05/2021 16:32

MACAÉ - Macaé, no Norte Fluminense, dará início à vacinação contra a Covid-19 dos profissionais da Educação das redes pública e privada na próxima semana. A medida faz parte entendimento firmado nesta segunda-feira (31) entre o prefeito Welberth Rezende e o Ministério Público Estadual (MPE).



De acordo com o município, no próximo dia 9 será realizada a aplicação da primeira dose para os profissionais da Educação que atuam em creches com idade de 59 anos. O calendário definido junto a equipe da secretaria municipal de Saúde segue os mesmos critérios de faixa etária, cumpridos também os grupos de comorbidades e de deficiências permanentes. “O nosso objetivo é avançar na vacinação, alcançando os profissionais da Educação, seguindo também o nosso plano de retorno das aulas presenciais nas unidades de ensino da cidade”, explicou o prefeito.



A equipe da Saúde dará seguimento ao calendário de vacinação do grupo de comorbidades, pessoas com deficiências permanentes, moradores em situação de rua e incluirá os profissionais de educação.



“A vacinação ocorre de acordo com as orientações e o número de doses disponibilizadas pelo governo do Estado. Já solicitamos à Secretaria estadual de Saúde o envio de mais doses de vacinas para que possamos imunizar mais pessoas na nossa cidade”, afirmou o secretário adjunto de Atenção Básica, Luiz Carlos Braga.



A Saúde definirá também nos próximos dias o calendário de vacinação contra a Covid-19 para a população geral por faixa etária.



Educação



A vacinação dos profissionais de Educação seguirá também critérios já adotados pelo município na imunização de profissionais de outras áreas, exigindo documentos que comprovem o vínculo ativo de trabalho nas unidades de ensino (creches e pré-escola), declaração do responsável pela unidade, além de comprovante de residência com endereço de Macaé, CPF ou Cartão do SUS.