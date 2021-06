Com eles, foram apreendidos: 409 pinos de cocaína, 33 pedras de crack, 296 buchas de maconha e dois rádios transmissores. Foto: Divulgação/PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 01/06/2021 11:28 | Atualizado 01/06/2021 11:29

CASIMIRO DE ABREU - Dois homens foram presos após uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM), na noite desta segunda-feira (31), na comunidade de Arroz, no distrito de Barra de São João, em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea. A ação foi deflagrada durante uma diligência que tinha o objetivo de retirar barricadas instaladas pelo tráfico e que impediam o acesso à Rua do Pintor.



Segundo a PM, ao incursionarem a localidade, militares foram recebidos à tiros por quatro homens armados e revidaram, iniciando o confronto. Após o cessar fogo, um cerco foi efetuado e dois dos criminosos foram presos. Com eles, foram apreendidos: 409 pinos de cocaína, 33 pedras de crack, 296 buchas de maconha e dois rádios transmissores.

Ainda de acordo com a PM, os capturados confessaram serem integrantes do tráfico de drogas no local. Ninguém se feriu. Os envolvidos foram levados para a 121ª Delegacia Policial de Casimiro de Abreu (121ª DP), onde foram autuados e ficaram presos, aguardando transferência para o sistema penitenciário. Conforme a polícia, um deles, possui quatro anotações por tráfico de drogas e uma por desacato. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.