Deficientes permanentes: nova prioridade na vacinação contra a Covid-19. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 02/06/2021 10:56 | Atualizado 02/06/2021 10:56

MACAÉ - Macaé promove nesta quarta-feira (2) um dia dedicado à aplicação da primeira dose para deficientes permanentes acima dos 18 anos contra a Covid-19. Nesta nova etapa, a imunização conta com o apoio de diferentes áreas do governo e reforça iniciativas de acolhimento e acessibilidade necessárias ao atendimento ao grupo prioritário, segundo o Plano Nacional de Imunização (PNI).



Os polos foram abertos a partir das 8h30 com aplicação das doses até às 15h. No Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo e no Colégio Estadual Matias Neto, as ruas de acesso terão vagas de parada de veículos reservadas. A imunização também será realizada na Cidade Universitária, na modalidade drive-thru. Já na Serra, os polos da Estratégia de Saúde da Família (ESF) atenderão até às 12h.



“A vacina contra a Covid-19 é uma garantia de vida para todos os deficientes permanentes. Por isso, precisamos estar presentes nos polos neste Dia D. Tudo está sendo preparado com atenção e carinho para assegurar o acolhimento necessário a todos. Será um dia de felicidade que renova as nossas esperanças”, destaca o Coordenador de Política de Direito e Fomento a Inclusão, Matheus Vandré.



A equipe da Secretaria Municipal de Saúde explica que a exigência dos documentos de comprovação da deficiência não irá atrapalhar a vacinação do público. “Criamos este dia dedicado à vacinação das pessoas com deficiência permanente exatamente para garantir o atendimento adequado que o público merece. Por isso, as equipes dos polos de vacinação já foram orientadas sobre os procedimentos relativos aos documentos. E todos os nossos polos da ESF (Estratégia de Saúde da Família) estão orientados a emitir declarações e organizar também o direcionamento de vacinas para os deficientes acamados”, explica o O Dia secretário adjunto de Atenção Básica, Luiz Carlos Braga.



Grupo – A vacinação desta quarta-feira é destinada a pessoas com deficiências físicas, auditivas, visual e mental, que possuem grande dificuldade e incapacidade para andar e subir escadas, ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo, enxergar mesmo com óculos, e intelectual com limitação para atividades habituais, de acordo com as descrições do PNI.