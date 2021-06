Encontro aconteceu nesta segunda-feira (31), no gabinete do prefeito, Welberth Rezende. Foto: Jaqueline Carvalho.

01/06/2021

MACAÉ - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, entregou nesta segunda-feira (31), em encontro no gabinete com o gerente da Unidade de Negócios da Bacia de Campos (UNBC) da Petrobras, Suen Marcet Santiago de Macedo, o alvará de construção referente ao projeto de urbanização da Avenida MPM no bairro Lagomar.



- O desenvolvimento econômico de Macaé é baseado no óleo e gás, a Petrobras é uma parceira que precisamos ter bem de perto, queremos que essa relação seja sempre preservada para consolidar cada vez mais os negócios de crescimento da cidade - pontuou o prefeito Welberth Rezende.



A obra de urbanização da Avenida MPM no bairro Lagomar é uma medida compensatória ambiental pelo licenciamento do projeto de escoamento do gás para Cabiúnas - Rota Cabiúnas, Bacias de Santos e Campos, concedida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade em 12 de fevereiro de 2014.



A Avenida MPM encontra-se na faixa de amortização do Parque Nacional de Jurubatiba. O projeto de urbanização da Avenida foi protocolado na Secretaria Municipal Adjunta de Obras em 16 de março de 2016 e será executado com recurso da Petrobras.

A urbanização contempla a construção de 3.107,18 metros quadrados de calçadas, 8.878,85 metros quadrados de pavimentação da via, 178,99 metros quadrados de canteiros com vegetação nativa e posteamento de iluminação pública. Os postes serão tipo pétala com quatro refletores.

Obra preza por material ecológico



De acordo com o secretário Adjunto de Obras, Felipe Bastos, o pavimento será intertravado. "A vantagem deste tipo de pavimento é a drenagem, o material é ecológico e também por ser área de amortecimento do parque, com restrição ambiental", detalhou. O secretário informou que as obras começam em cerca de 15 dias.

O gerente da Unidade de Negócios Bacia de Campos (UNBC) da Petrobras, Suen Marcet Santiago de Macedo, afirmou que essa é uma etapa importante para a Petrobras no atendimento de uma condicionante legal, ao mesmo tempo em que vai gerar uma melhoria para a população daquela região. "Reforça o nosso compromisso com três valores fundamentais: pessoas, segurança e meio ambiente", disse.



Participaram do encontro o vereador Luciano Diniz e os secretários de Infraestrutura, Santiago Borges e de Relações Institucionais, Alexandre Azevedo.