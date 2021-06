Ação ocorreu nesta quarta-feira (2). - Foto: Bruno Campos/PMM.

Ação ocorreu nesta quarta-feira (2). Foto: Bruno Campos/PMM.

Por Bertha Muniz

Publicado 02/06/2021 17:52

MACAÉ - O Procon de Macaé, no Norte Fluminense, notificou, nesta quarta-feira (2), os Correios por falhas na prestação de serviços na cidade. A medida é uma resposta às constantes reclamações de clientes sobre problemas nas entregas de contas e produtos por meio da agência.

Os Correios terão o prazo de 48 horas para justificar as providências que estão sendo adotadas para agilizar a entrega. Caso seja constatada alguma irregularidade, está prevista sanção conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Publicidade

A ação, segundo o órgão fiscalizador, visa coibir qualquer irregularidade nos serviços postais da cidade. De acordo com o procurador adjunto do Procon, Gilcimar Prata, a notificação tem o objetivo de resguardar o direito do consumidor. "Estamos atendendo a população. Vamos intensificar a fiscalização para que os problemas sejam sanados", ressalta.