Poliana Abritta chama o intervalo comercial às pressas após falha técnica no Fantástico Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 09:02 | Atualizado 19/04/2021 09:46

Rio - O "Fantástico" sofreu uma falha técnica neste domingo e a apresentadora Poliana Abritta precisou chamar o intervalo comercial às pressas. Uma matéria foi bruscamente interrompida e outra reportagem entrou no lugar. Depois, a tela ficou preta e Poliana entrou, chamando o comercial.

O noticiário exibia uma matéria sobre a foto do dinamarquês Mads Nissen, que foi eleita a melhor do ano pelo concurso World Press Photo. O registro foi feito na Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI) Viva Bem a Idade que Tem, em Ribeirão Pires, São Paulo, e mostra duas mulheres se abraçando com um plástico no meio para evitar a contaminação pelo coronavírus.

Enquanto o fotógrafo estava sendo entrevistado, a matéria foi interrompida. Uma nova reportagem, sobre hackers que aplicam golpes no auxílio emergencial, começou a ser transmitida. Em seguida, Poliana Abritta apareceu.

"Pessoal, vocês devem ter percebido. A gente teve um problema técnico. Vamos agora chamar os comerciais e daqui a pouco a gente volta pra exibir a reportagem do abraço e também a reportagem que foi interrompida agora há pouco do Maurício Ferraz", afirmou.