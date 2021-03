Perlla usa comunicado como se fosse dela Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 12:09

Rio - Perlla até tentou, mas não conseguiu dar muita continuidade à sua própria fake news nesta quinta-feira. Em seus stories, no Instagram, a cantora disse que, após um ensaio sensual, recebeu uma recomendação do condomínio onde mora para que ela usasse roupas "mais adequadas". Em um desabafo publicado, Perlla chegou a debochar de que não estaria preocupada e ainda "tranquilizou" as outras moradoras dizendo que não tinha interesse em homens casados, caso o motivo fosse ciúmes.

fotogaleria

Publicidade

Pois bem. O discurso da funkeira viralizou na noite desta quinta-feira, mas pouco tempo depois os internautas perceberam que o print atribuído por pela ao seu condomínio, era, na verdade, de uma matéria em que uma mulher do Distrito Federal acusava condôminos do mesmo ato de censura. Após ser desmascarada, Perlla apagou os desabafos e, claro, o print "roubado" e até agora não se pronunciou sobre o assunto.