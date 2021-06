Nesta terça-feira (1º), a primeira-dama se reuniu com alguns secretários municipais para apresentar a nova ação, que visa chamar a atenção da população para que não deixe de se vacinar e os que quiserem, contribuir com um quilo de alimento. - Foto: Ana Chaffin.

MACAÉ - A Campanha Vacinação Solidária, criada pela Prefeitura de Macaé e liderada pela primeira-dama, Quelen Rezende, ganhou a adesão de artistas locais para a conscientização da importância da vacinação e da ajuda ao próximo, com a arrecadação de alimentos não perecíveis.

Nesta terça-feira (1º), a primeira-dama se reuniu com alguns secretários municipais para apresentar a nova ação, que visa chamar a atenção da população para que não deixe de se vacinar e os que quiserem, contribuir com um quilo de alimento. "Ficamos muito felizes com a colaboração e apoio de todos. O artista Marcelo Marrom fez a música, em que reforça que a vacinação continua e que toda ajuda será bem-vinda para quem precisa", disse.

Quelen destacou ainda que as doações serão distribuídas para entidades como Casa do Idoso, Recanto dos Idosos, Toca de Assis e Escola Sentrinho. "Estamos visitando outras instituições que poderão ser incluídas. O intuito é ajudar o máximo de pessoas que estejam precisando desta contribuição, que conta com a colaboração de toda sociedade macaense", frisou.

Para o secretário de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, Mauro Torres, com a participação dos artistas na Campanha Vacinação Solidária, a adesão da população tende a ser mais intensa e, consequentemente, mais pessoas que estão precisando serão beneficiadas. "Poder público e sociedade têm que se unir neste momento em prol da vacina e da solidariedade", observou.

O secretário Adjunto de Relações Institucionais, Alexandre Cruz, contou que ficou feliz com o reforço na Campanha, que vem ganhando a adesão de diversos segmentos, como artístico, empresarial e setores produtivos da cidade. "Essa ajuda de toda sociedade irá amenizar as dificuldades, que muitos cidadãos estão passando, por conta da pandemia", frisou. Além do humorista e músico, Marcelo Marrom, estão participando da Campanha Vacinação Solidária os músicos Glauco Zulo, Bira Belo, Koy Lemos, Pepinho, Cauê Marrom e Márcio Alexandre.

Participaram da reunião o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Rodrigo Vianna; os secretários Adjuntos de Turismo, Fernando Amorim; Comunicação, Romulo Campos; Políticas Energéticas, José de Luna; Habitação, Leandro Mussi e o assessor especial da Secretaria Adjunta de Turismo, Leonardo Anderson.