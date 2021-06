Operação conjunta contou com apoio de cães farejadores. - Foto: Divulgação/PRF.

Por Bertha Muniz

Publicado 03/06/2021 10:23 | Atualizado 03/06/2021 10:25

CASIMIRO DE ABREU - Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Guarda Municipal de Casimiro de Abreu apreendeu na noite desta quarta-feira, dia 2, mais de 4 mil trouxas de maconha. O flagrante na rodovia BR- 101, altura do km 203, em Casimiro de Abreu.



A operação iniciou as 17 horas na rodoviária da cidade e se estendeu para a rodovia federal, onde ocorreu a abordagem a um veículo de passeio. O material entorpecente foi localizado no porta-malas do automóvel com auxílio do grupo de operação com cães da Guarda Municipal.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado juntamente com a droga para a 121ª Delegacia Policial (121ª DP). As drogas foram apresentadas à Polícia Civil.