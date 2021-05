PRF apreende vasto equipamento para roubos de caixas eletrônicos em São Gonçalo Divulgação / PRF

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 10:41

O caso ocorreu por volta das 11h30, quando policiais rodoviários federais abordaram um veículo de passeio na altura do bairro de Guaxindiba. O condutor não obedeceu ordem de parada e tentou fugir. Durante a perseguição, o criminoso saiu da rodovia e quase atropelou diversos pedestres. Ao tentar contornar uma praça, o carro colidiu com uma viatura da PRF. O motorista ainda tentou sair pelo lado do carona, mas foi preso pelos agentes, Rio - Um criminoso foi preso nesta quarta-feira por agentes da Polícia Rodoviária Federal, no km 302 da BR-101, em São Gonçalo. De acordo com a PRF, o homem possuía mais de 20 anotações criminais e dirigia um veículo roubado. Ele também transportava diversos equipamentos para arrombamentos de caixas eletrônicos, além de portar uma identidade falsa e cartões de crédito em nome de terceiro.O caso ocorreu por volta das 11h30, quando policiais rodoviários federais abordaram um veículo de passeio na altura do bairro de Guaxindiba. O condutor não obedeceu ordem de parada e tentou fugir. Durante a perseguição, o criminoso saiu da rodovia e quase atropelou diversos pedestres. Ao tentar contornar uma praça, o carro colidiu com uma viatura da PRF. O motorista ainda tentou sair pelo lado do carona, mas foi preso pelos agentes,

Após uma busca veicular, ficou constatado que o automóvel era roubado. No interior do veículo foram encontrados diversos equipamentos para arrombamentos de caixas eletrônicos.

O criminoso chegou a apresentar uma carteira de identidade falsa, com naturalidade de Minas Gerais. Ele portava também cinco cartões de bancos nos quais constava o mesmo nome falso apresentado para se identificar aos policiais.



Posteriormente, o motorista foi identificado com o verdadeiro nome. Contra ele constavam 20 anotações criminais por diversos crimes, entre eles: furto, roubo qualificado e quadrilha ou bando. O criminoso confessou que adquiriu o carro roubado pela quantia de cinco mil reais. O caso foi encaminhado a Polícia Civil.



Apenas nesta semana a PRF já prendeu 6 criminosos em São Gonçalo, além de ter libertado cinco reféns que estavam há dois dias em cativeiro no município. Essas ações são fruto de uma operação especial iniciada há cerca de um mês pela PRF neste trecho da BR-101. O objetivo é diminuir a criminalidade no local. O planejamento conta com um aumento de 200% do efetivo policial, além do mapeamento dos pontos mais vulneráveis e críticos da via, realizado pelo setor de operações e pela inteligência da PRF.