PRF prende homem que transportava pássaros silvestres ilegalmente Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 10:27

Rio - Um homem foi preso, neste domingo, ao transportar pássaros silvestres ilegalmente. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram a prisão na BR-040, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio e apreenderam os 28 pássaros espécie Saltator Similis, popularmente conhecido como trinca-ferro.

Segundo a PRF, foi feita uma abordagem e uma fiscalização no carro. No interior do veículo foram encontradas caixas de papelão com pequenos furos. Os pássaros estavam dentro dessas caixas e nenhum deles possuíam anilhas ou a guia de trânsito animal (GTA).

O motorista confessou o crime e relatou que fazia o transporte de Juiz de Fora, em Minas Gerais para a cidade do Rio de Janeiro, onde seriam comercializados em feiras livres. As aves foram encaminhadas à Secretaria de Meio Ambiente da cidade de Três Rios.



A PRF informou que foram constatados os seguintes delitos: matar, perseguir, caçar, apanhar, vender espécimes da fauna silvestre e praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais.