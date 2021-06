A assessoria de Thales Coutinho divulgou que ele estava com o coronavírus a nesta segunda-feira (31). - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 03/06/2021 17:42 | Atualizado 03/06/2021 17:54

MACAÉ - Dias após testar positivo para a Covid-19, o vereador Thales Coutinho (Pode), precisou ser hospitalizado, na tarde desta quarta-feira (2), em um hospital particular de Macaé.



Conforme informações da assessoria de imprensa do parlamentar, a internação ocorreu para um “melhor acompanhamento médico”. Segundo nota emitida, o estado de saúde do vereador nesta quinta-feira (3) é considerado estável.



A assessoria de Thales Coutinho divulgou que ele estava com o coronavírus a nesta segunda-feira (31). Ele fez um exame que detectou a doença, após o surgimento de sintomas leves.



O parlamentar, até então, estava isolado em casa e seguindo com as atividades do mandato de forma remota. Nesta quinta, por meio de suas redes sociais, o vereador pediu “orações de todos para que, em breve, possa retomar suas atividades plenamente”.