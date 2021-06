A prioridade é de quem tiver cadastro em algum programa social. - Foto: Divulgação/Equipe UBS.

A prioridade é de quem tiver cadastro em algum programa social.Foto: Divulgação/Equipe UBS.

Por Bertha Muniz

Publicado 03/06/2021 12:26 | Atualizado 03/06/2021 12:28

MACAÉ - Criada pela prefeitura de Macaé, Unidade Básica de Saúde Animal (UBS) Doutor Evandro Moreira Tavares, que conta com atendimento clínico para cães e gatos, acompanhamento veterinário e emergencial, cadastro para vacinação antirrábica e cadastro para castração, realizou, em três dias de funcionamento, 272 atendimentos.



A segunda UBS do município foi inaugurada na última sexta-feira (28), e funciona no Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha - Rodovia Amaral Peixoto (RJ -106), s/nº, bairro São José do Barreto. De acordo com a coordenadora de Promoção à Saúde dos Animais e Controle de Zoonoses (CEPSACZ), Pâmela Mussi Valdez, os atendimentos veterinários serão realizados às segundas, quartas e sextas. As senhas para atendimento serão entregues das 9h às 16h.

"Às terças e quintas estaremos fazemos cadastro. Já realizamos, neste início de funcionamento, 229 cadastros para castração e 214 para vacinação antirrábica", acrescentou. Pâmela ressalta ainda que, para que o animal tenha atendimento, é necessário levar o documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

Publicidade