Juju Salimeni Divulgação/Levi Cruz/Agência Fio Condutor

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 11:48

Depois que anunciar publicamente, na semana passada, que seu namoro com o empresário Helisson Dias chegou ao fim, Juju Salimeni resolveu não deixar os boatos sobre o término ganharem força e se pronunciou sobre o motivo do fim da relação. Depois de ser questionada se o namoro acabou por conta de ciúmes da parte do empresário, Juju negou a informação.,

"Eu não ia responder sobre relacionamento, mas essa pergunta achei importante. Temos objetivos diferentes e por esse motivo decidimos não continuar o relacionamento", disse a influencer fitness sobre a relação de quase 2 anos com o rapaz. Helisson Dias foi o primeiro relacionamento assumido publicamente por Juju Salimeni desde o fim do casamento dela com Felipe Franco. Juju e Felipe ficaram juntos por 14 anos.