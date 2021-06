Fios foram furtados de um caminhão da concessionária Enel. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Fios foram furtados de um caminhão da concessionária Enel.Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Por Bertha Muniz

Publicado 03/06/2021 14:08 | Atualizado 03/06/2021 14:09

MACAÉ - Dois homens foram presos pela Polícia Militar (PM) em Macaé, na região Norte Fluminense, após furtarem cabos de transmissão de energia de um caminhão da concessionária Enel. O flagrante ocorreu na tarde desta quarta-feira (3), na Rua Rio das Ostras, no bairro Lagoa de Imboassica. Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados.

A PM informou que foi chamada por funcionários da Enel, afirmando que a dupla havia furtado os cabos de dentro do veículo da empresa. Os suspeitos foram capturados sentados em uma calçada próximo ao local do crime. Eles estavam com duas bicicletas que foram encaminhadas para a delegacia e apreendidas.

Ainda de acordo com a PM, durante revista foi encontrado com um deles um papelote com substância aparentando ser maconha. Questionado se ambos haviam furtado os fios, eles disseram que um funcionário da concessionária havia dado o material para eles.

Os cabos foram encontrados na mesma rua onde o fato aconteceu. Em contato com a polícia, um dos empregados da Enel disse que a filmagem do caminhão poderia comprovar o furto. Os envolvidos foram levados para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde as imagens foram entregues às autoridades. Após averiguação dos fatos, os suspeitos foram autuados por furto e ficaram presos, aguardando transferência para o sistema penitenciário.