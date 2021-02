Maitê proença reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 18:29

Rio - Maitê Proença matou a curiosidade dos fãs ao responder uma série de perguntas através de seu Instagram Stories. Aos 63 anos, atriz confessou não se importar com a idade de seus parceiros.

"Meu último namorado era mais jovem. Não tenho nenhum preconceito nessa área", explicou ela, que também desabafou sobre seu envelhecimento. "Com o tempo, as rugas são inevitáveis, o corpo vai ficando mole, são dores por todas as partes. A única coisa que traz vigor é a saúde".

Ao contar para os internautas como é ser vó de Manuela, de seis meses, Maitê se derreteu: "É muito mágico. Sabe quando você fica olhando para uma lareira com fogo? Você pode ficar olhando aquilo por horas e horas e não cansa. Pois então. Multiplica por um milhão. E aí, você vai ver eu e a Manuela", comentou ela.

Apesar de não compartilhar fotos da menina nas redes sociais, a atriz revelou com quem a pequena se parece. "A maior parte das pessoas acha que a Manuela se parece com a Maria (Marinho, filha de Maitê), mas eu acho que ela se parece com o pai dela (Anderson Schreiber)", opinou.