MC Rebecca reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 16:18 | Atualizado 19/01/2021 16:31

Rio - Nada passa despercebido pelos internautas! MC Rebecca publicou um vídeo no Instagram, na última segunda-feira, reproduzindo uma cena do filme 'As Branquelas' (2004) com seu namorado, Lucas Godinho. Com um biquíni cheio de amarrações e cavado, um detalhe foi percebido pelos fãs durante a gravação: um piercing na região íntima da funkeira.

Os internautas logo citaram o acessório. "Aquilo ali é um piercing?", "Só eu vi o brinco por ali?", "Eu vi um piercing ai" e "Gente, ela tem um piercing na Larissinha e ninguém sabia" foram alguns dos comentários.

MC Rebecca e o namorado estão de férias em Tulum, no México.

