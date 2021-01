Iza reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 18:27 | Atualizado 11/01/2021 18:29

Rio - Iza fez a temperatura subir ao publicar fotos usando um maiô amarelo bem diferentão no Instagram, nesta segunda-feira. A peça é cheia de recortes, o que valorizou as curvas perfeitas da cantora.

Na imagem, o pernão da cantora ficou em evidência. Mas a beleza dela não passou despercebida pelos internautas. "Socorro, Iza. To digitando com os pés, pois as mãos secam as lágrimas", brincou um internauta. "Meu pacote de dados não aguentou o tamanho dessas pernas", destacou outro. "Maravilhosa" e "Deusa" também foram citados.

Famosas como Giovanna Ewbank, Thelma Assis, Luísa Sonza e Carolina Ferraz também teceram vários elogios à Iza.

