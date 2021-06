Polícia Federal - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 09:16 | Atualizado 10/06/2021 14:30

Rio - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Thumbring com o objetivo de combater o abuso e exploração sexual infantil em fotos e vídeos disseminados pela Deep Web e em sites especializados. A PF informou que os agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Niterói, Itaboraí e Saquarema, todos no estado do Rio de Janeiro. Até às 9h30, um homem havia sido conduzido para a Delegacia da PF, no Centro de Niterói, para prestar esclarecimentos.

A investigação é resultado de força-tarefa internacional e as apurações chegaram até um brasileiro que praticava os crimes. Ele ainda não foi capturado.



Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Itaboraí e o suspeito responderá perante à Justiça Federal pelos crimes de estupro de vulnerável majorado, produção de conteúdo pornográfico envolvendo criança, bem como pela divulgação e armazenamento deste conteúdo, com pena máxima de mais de 50 anos de reclusão.



Thumbring diz respeito ao nome dado pela série de fotos e vídeos com conteúdo pornográfico infantil disseminados pelo suspeito na DeepWeb. O autor aparece usando nos referidos vídeos um anel de dedão.