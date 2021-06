Mutirão de vacinação de professores continua neta segunda-feira em Petrópolis - Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 09:32

- Graças à chegada de mais doses de vacinas contra a COVID-19, a Prefeitura de Petrópolis pôde acelerar a vacinação dos profissionais que atuam na área da Educação. Neste sábado (22), um mutirão de vacinação garantiu a imunização dos trabalhadores da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Superior nas redes públicas e privadas da cidade.“Com a chegada de novas tivemos a oportunidade de acelerar o processo de vacinação da educação e esperamos poder avançar ainda mais nos próximos dias, com a chegada de mais doses enviadas pelo governo federal”, afirmou o prefeito interino, Hingo Hammes.Importante destacar que os profissionais que ainda não se cadastraram podem realizar a inscrição no site da prefeitura , já que na segunda (14), o mutirão continua.“Avançamos muito nessa semana com a imunização dos trabalhadores da educação e conseguimos abrir o cadastro também para aqueles que atuam no ensino médio e superior. Continuamos seguindo o Plano Nacional de Imunização e Petrópolis já garantiu que 30% da sua população fosse vacinada”, explicou o secretário de Saúde, Aloísio Barbosa.Para reforçar a vacinação, a Secretaria de Saúde abriu dois pontos extras para vacinação nesse sábado: o Centro de Saúde (Centro), e a UBS do Quitandinha. Além desses locais, a vacinação também foi realizada no Clube Petropolitano; UCP da Rua Benjamin Constant, na UCP do Bingen, no Parque Municipal em Itaipava e no ponto de vacinação no Hipershopping, no Alto da Serra.Eliane Vieira, servidora da equipe de apoio da educação ficou feliz por estar vacinada. "Emocionada e sinto certo alívio. Sinto-me mais protegida, mas não posso me descuidar só porque tomei a primeira dose, ninguém pode. Estou ansiosa pela segunda dose. Espero que todos possam sentir essa sensação brevemente", afirmou.Fernanda Pavão, professora, também ficou aliviada. "Esperei muito por esse momento. É uma mistura de sentimentos. Gratidão a todos que estão na luta contra esse vírus".Importante lembrar que os profissionais que ainda deverão se vacinar no dia 14 não podem esquecer de levar a documentação necessária.