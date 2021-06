Momento em que suspeitos foram detidos em cerca da Polícia no bairro Independência - Reprodução/Redes Sociais

Momento em que suspeitos foram detidos em cerca da Polícia no bairro IndependênciaReprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 17:27

Petrópolis - Uma perseguição e troca de tiros entre suspeitos e policiais na noite deste sábado (12), no bairro Independência, terminou com uma mulher e um homem presos e um menor de 17 anos apreendidos. A operação também recolheu 4.480 cápsulas de cocaína e 1.610 tabletes de maconha.



De acordo com a Polícia Militar, depois de receber a informação de que um veículo chegaria a Petrópolis com grande quantidade de drogas e que três criminosos fariam a distribuição do material na comunidade citada, uma equipe do Serviço Reservado da PM (P2) montou uma operação estratégica no local.



Por volta de 20h, a equipe identificou o veículo chegando no bairro e passou a segui-lo, quando disparos foram ouvidos vindo de dentro do carro. Um deles chegou a atingir a viatura dos policiais, que revidaram e mesmo assim os criminosos não pararam o veículo.

Outras equipes da PM foram acionadas e fizeram um cerco no local. Os suspeitos chegaram a tentar furar o bloqueio, mas rodaram não pista e foram obrigados a descer do veículo. No bloqueio, dois carros da polícia chegaram a colidir.



No carro dos suspeitos estavam um homem de 43 anos, que trabalha como motorista de aplicativo, e teria sido contratado para levar um homem de 17 anos e uma mulher de 19 até o Parque União, no Rio de Janeiro, onde buscaram a droga. De acordo com a polícia, eles alegaram que se desfizeram da arma durante a perseguição. O caso foi registrado na 105ª Delegacia.