Publicado 25/06/2021 17:27

Rio - O vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (sem partido), apresentou, nesta sexta-feira, a defesa no processo de cassação do mandato na Câmara do Rio. Na segunda-feira, às 11h, o Conselho de Ética irá se reunir para votar se o vereador irá perder ou não o mandato.

Se for aprovado por ao menos sete integrantes, um Projeto de Decreto Legislativo pedindo pela cassação será publicado no Diário da Câmara Municipal na terça-feira, 29, e votado em sessão na quarta, 30. Dr. Jairinho perderá o mandato se tiver 34 votos a favor do Projeto de Decreto Legislativo.

Na sexta-feira, 18, o relator do processo, o vereador Luiz Ramos Filho (PMN), entregou o relatório final sobre o processo ético-disciplinar contra o vereador Dr. Jairinho . O relator votou pela procedência da representação contra o vereador e a perda do mandato parlamentar, com base no assassinato duplamente qualificado, tortura, repetidas agressões físicas impostas ao menino Henry Borel, tentativa de tráfico de influência e de uso político em causa própria.

Dr. Jairinho e Monique Medeiros são réus pela morte do menino de quatro anos e estão presos desde o dia 8 de abril. Um mês após a morte da criança, a polícia concluiu o inquérito e pediu a prisão do casal. Jairinho foi afastado das funções de parlamentar. O crime foi o estopim para a abertura do processo no Conselho de Ética.