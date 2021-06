Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 25/06/2021 18:27 | Atualizado 25/06/2021 18:29

Rio - O presidente do PSDB no Rio, deputado Otavio Leite, receberá, na manhã deste sábado (26), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para uma reunião que dará a partida no debate sobre as prévias para a disputa da Presidência da República em 2022. Eles vão conversar com tucanos do estado por vídeo, por conta das restrições impostas pela pandemia da covid-19.

O governador de São Paulo, João Doria, com quem o parlamentar esteve esta semana, o senador Tasso Jereissati e o ex-senador Arthur Virgílio também estão acertando as datas para vir ao Rio. Diante da persistência da polarização do país, o objetivo das conversas é ampliar as discussões e se chegar a uma candidatura viável de centro para as eleições do ano que vem.

"Hoje, o Brasil vive uma polarização radicalizada, infrutífera e que faz muito mal à saúde da nossa democracia. O PSDB tem grande contribuição a dar. As prévias serão a oportunidade de elaborarmos um programa sólido e arrojado para o país, que nos conduza a um novo tempo, de avanços, esperança e prosperidade. O Brasil precisa de paz", defende Otavio Leite.