89ª DP (Resende) Carina Rocha/PMR

Publicado 25/06/2021 12:01

Rio - Policiais da 89ª DP (Resende) prenderam, nesta quinta-feira (24), um homem acusado de diversos abusos sexuais contra crianças e adolescentes em Resende, na Região Sul Fluminense. Segundo as investigações, o primeiro estupro ocorreu em 1993.

Após autorização judicial de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados de computadores, os laudos periciais comprovaram que o criminoso armazenava milhares de fotos e vídeos pornográficos envolvendo menores de idade.

De acordo com os agentes, parte desse material tinha o próprio homem contracenando com crianças e adolescentes, que foram identificadas e ouvidas durante a investigação.

Segundo a Polícia Civil, a prisão do homem, que não teve a identidade revelada, interrompeu a prática de crimes sexuais praticados por ele, que se aproveitava das relações familiares e afetivas com os pais das vítimas que confiavam nele e não desconfiavam do real objetivo da aproximação.