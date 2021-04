Cartolouco Divulgação/Resende

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 14:10

Rio - Ex-repórter do SporTV, Lucas Strabko, Cartolouco foi um dos nomes do Resende para esta temporada do Campeonato Carioca. Na partida contra o Vasco, neste domingo, ficou pela primeira vez no banco de reservas da equipe. E apesar de ter sido derrotado, ele comemorou o fato de ter participado de uma partida profissional de futebol.

"Gente, estou muito contente! 'Ah, cê não jogou', óbvio que eu joguei, relacionado filho, entendeu? Óbvio que eu queria ter entrado em campo, vocês também queriam mas acho que a gente conseguiu juntos uma coisa do que jogar futebol. Mostrar o que é o futebol de verdade, os clubes pequenos, os jogadores que ralam tanto. Acho que isso tem um valor tão grande e tão bonito", disse em suas redes sociais.



"Eu virei um jogador profissional agora, eu disputei um jogo profissional. Primeiro youtuber da história do mundo. Só agradeço a vocês, foi uma experiência muito legal. Agradecer ao Resende também, à comissão técnica, aos jogadores. Que dá hora que foi essa experiência. E o pai vai voltar, já tô em contato com alguns clubes aí", concluiu Cartolouco em seus stories.

