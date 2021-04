Vasco derrotou o Resende por 3 a 1 Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 17:59 | Atualizado 24/04/2021 18:19

Rio - Em sua despedida na Taça Guanabara, o Vasco voltou a vencer. Em São Januário, a equipe de Marcelo Cabo derrotou o Resende por 3 a 1. A partida teve dois tempos bem distintos. No primeiro, as duas equipes fizeram um jogo muito equilibrado. Na etapa complementar, o Cruzmaltino mostrou um futebol envolvente e construiu a sua vitória.

Germán Cano foi o principal destaque da partida ao marcar duas vezes. Bruno Gomes fez o outro gol do Vasco, enquanto Paulo Victor descontou para o Resende. Com o resultado, o Cruzmaltino garantiu sua classificação para a disputa da Taça Rio, que este ano não vale vaga na final do Carioca é apenas um torneio envolvendo o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo colocado da Taça Guanabara.

O jogo começou bastante movimentado em São Januário. A primeira oportunidade do jogo foi do Resende. Com apenas três minutos, Jeffinho fez belo lançamento para Igor, o atacante se ajeitou e finalizou, o goleiro Vanderlei teve dificuldades, por conta do sol, mas conseguiu defender.



Aos seis minutos, o Vasco respondeu. Andrey recebeu com liberdade e arriscou, a bola não foi forte, mas acabou quicando e o goleiro Jefferson Luis não conseguiu defende. A sorte do Resende foi que a trave foi o destino da finalização do jogador vascaíno.

Cinco minutos depois, nova chegada cruzmaltina. Léo Jabá fez jogada pela esquerda e cruzou Joanderson acabou cortando, mas a bola foi em direção do gol e passou muito perto do gol do Resende. O goleiro Jefferson Luis estava batido no lance.

O Vasco buscava mais o ataque, mas a partida seguia equilibrada. Aos 19 minutos, outra chance para o Cruzmaltino. Zeca fez belo cruzamento e colocou a bola na cabeça de Germán Cano. O argentino cabeceou por cima do gol de Jefferson. Sete minutos depois, o Cruzmaltino abriu o placar. Flávio Meneses saiu jogando errado, Bruno Gomes recuperou a bola e soltou a bomba, sem chances de defesa para o goleiro Jefferson Luis.

Aos 36 minutos, o Cruzmaltino quase fez o segundo. Após cobrança de escanteio, a bola acabou sobrando para Léo Jabá dentro da área, o atacante finalizou no travessão, mas a defesa do Resende conseguiu afastar o lance evitando que a equipe carioca conseguisse ampliar a vantagem.

No entanto, o jogo seguia equilibrado e o Resende estava vivo. Aos 42 minutos, a equipe do Sul Fluminense conseguiu empatar. Após cobrança de escanteio, Marcão desviou no primeiro pau e Paulo Victor apareceu para conferir e deixar tudo igual em São Januário.

O segundo tempo começou com o Resende tentando pressionar mais o Vasco. A equipe de São Januário se fechava e buscava o segundo gol em contra-ataques. Em um deles, Léo Jabá puxou com velocidade e serviu Morato, o atacante deu um toquinho e tirou do goleiro Jefferson, mas a bola foi para fora. Aos nove minutos, novamente, Léo Jabá iniciou jogada e deu belo passe para Figueiredo, que finalizou para fora.

Aos 10 minutos, Andrey recebeu pela direita e cruzou na medida para Germán Cano. O atacante apareceu, sem goleiro, e colocou para o fundo das redes do Resende, fazendo o segundo do Vasco na partida. O gol fez o artilheiro entrar no jogo. Em dois lances, Cano quase fez dois golaços. No primeiro, ele recebeu belo passe, cortou o defensor do Resende, mas finalizou em cima do goleiro Jefferson. No segundo, o argentino finalizou bonito de fora da área e novamente o goleiro do Resende salvou.

Aos 23 minutos, nova chance do Vasco. Léo Matos topou para Léo Jabá, o atacante cruzou para Morato que finalizou para fora. O Cruzmaltino pressionava o Resende e teve mais uma chance no minuto seguinte com Figueiredo, mas a defesa do Resende novamente apareceu para cortar.

Aos 32 minutos, nova oportunidade criada pelo clube da Colina. Após bela trama com Zeca, Lucas Figueiredo saiu na cara do gol de Jefferson, mas o jogador do Vasco acabou finalizando para boa defesa do goleiro do Resende, que fez grande defesa.

Aos 36 minutos, em lance muito parecido com o segundo gol, Germán Cano colocou para o fundo das redes após belo passe de Léo Jabá. O gol tranquilizou o Cruzmaltino na partida e também deu números finais ao duelo em São Januário.

FICHA TÉCNICA

RESENDE X VASCO

Estádio: São Januário (RJ)

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Gols: Bruno Gomes (VAS), Paulo Victor (RES), Germán Cano (VAS) (Dois)

Cartões Amarelos: Léo Mattos (VAS), João Felipe (RES), Joanderson (RES), Derli (RES)

Cartões Vermelhos:

RESENDE: Jefferson Luis, Flávio Meneses (Gabriel Justino), Joanderson, Marcão (Bismarck), Kaique; Paulo Victor (Brendon), Matheus Bastos (Henrique Halls), Derli e João Felipe; Jeffinho e Igor / Treinador: Sandro Sargentim

VASCO: Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Bruno Gomes (Caio Eduardo), Laranjeira (Lucas Figueiredo); Morato (João Pedro), Leo Jabá (Arthur) e German Cano / Treinador: Marcelo Cabo