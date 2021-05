Com 14 gols na temporada, Gabigol, mais uma vez, desequilibrou e foi decisivo na final do Carioca contra o Fluminense Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 23:57

Rio - Campeão do Campeonato Carioca pela 37ª vez, o Flamengo não se cansa de empilhar títulos. A mais nova conquista confirmada neste sábado com a vitória por 3 a 1 no Fla-Flu, no Maracanã, garantiu ao clube o status de 'hexa tricampeão' no Rio de Janeiro: 1942/43/44, 1953/54/55, 1978/79/79(especial), 1999/2000/2001, 2007/08/09 e 2019/20/21. Não é exagero dizer que o Rubro-Negro se tornou uma 'máquina' de vencer taças. Com 21, já é o maior campeão do século.

Além dos dos 11 títulos do Carioca, entre 2001 e 2021, o Flamengo conquistou uma Copa dos Campeões (2001), três Campeonatos Brasileiro (2009, 2019/20), duas Copas do Brasil (2006 e 2013), uma Libertadores (2019), uma Recopa Sul-Americana (2020) e duas Supercopas do Brasil (2020/21). E se depender da mentalidade do grupo, Diego, capitão rubro-negro, garante que a contagem continuará.

"Não estamos cansados (de comemorar). Com todo respeito ao adversário, o Flamengo está está de parabéns. É importante ressaltar a mentalidade do grupo. Iniciamos o Carioca com a responsabilidade de defender o titulo após duas conquistas seguidas. Estamos sabendo lidar com esse protagonismo com humildade", disse Diego, ao fim do Fla-Flu.

Confira a lista de títulos do Flamengo neste século:

- Campeonato Carioca: 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020 e 2021.

- Libertadores: 2019

- Recopa Sul-Americana: 2020

- Copa do Brasil: 2006 e 2013

- Copa dos Campeões: 2001

- Campeonato Brasileiro: 2009, 2019 e 2020

- Supercopa do Brasil: 2020 e 2021