Por O Dia

Publicado 26/06/2021 18:57 | Atualizado 26/06/2021 20:51

A página fake conta com mais de 20 mil seguidores e trancou a página após a publicação do pai do menino. Em um dos posts, a pessoa que gerencia o perfil ilegal escreveu: "Pessoal vamos fazer a vaquinha para arrecadar dinheiro pra gente fazer R$ 1.500 quadros do Henry Borel e doar para as pessoas que contribuíram e para os apoiadores e continuar pedindo justiça". Em um outro post, o perfil garante que os quadros comprados seriam assinados pelo pai do menino. "Quem quiser adquirir um quadro com a foto do Henry Borel, o quadro vai assinado por mim e chegar por via sedex. A procura está muito grande, obrigado à todos que estão comprando". Ainda não há informações de quantas pessoas teriam caído no golpe.

Em nota, Leniel alertou os seguidores para não caírem na fraude: "Lamentavelmente, há um perfil fake cometendo condutas desrespeitosas e criminosas. Sem nenhum envolvimento da minha parte, esse perfil está anunciando a venda de quadros com a imagem do Henry, além de pedir doações. Por favor, não contribuam!!! Peço ajuda de todos para denunciar".

O caso será investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI).